Splid om hvem som skal ha æren for Haaland-suksess

22-åringen har allerede i april satt rekord i flest mål på en sesong fra en Premier League-spiller. Foran Ruud van Nistelrooy, Mohamed Salah og Cristiano Ronaldo.

Superlativene er brukt opp. Derfor er det kanskje ikke rart at flere vil speile seg i glansen av målmaskinen.

FC Red Bull Salzburg, Molde FK og Bryne FK har alle tatt til orde på Twitter om at de står bak suksessen.

Det startet med at FC Red Bull Salzburg la ut en video på Twitter hvor en fan ropte etter Braut Haalands mål mot Bayern München: «Hele verden. Se deg rundt. Vi skapte dette. Dette eksisterte ikke før vi var her.» Da svarte Molde Fotballklubb enkelt og greit: «Nah.» Før Bryne Fotballklubb svarte med et gammelt lagbilde med Haaland, og teksten:

«Det var her utviklinga skjedde! Takk til Molde, Salzburg, Dortmund og Man City for videreutvikling.»

Hvem hadde mest rett?

– Her han ble voksen

– Det var her han ble voksen, bygde på seg ti-femten centimeter i høyden og ti kilo i kroppsvekt, slår Moldes assistenttrener Trond Strande fast, etterfulgt av latter.

MOLDE FK: 17 år gamle Braut Håland (før han skiftet til internasjonalt navn) har avgjort mot Brann på bortebane – med fire mål på kampens første 21 minutter. Foto: Marit Hommedal / NTB

Molde-treneren vil dele det meste av æren med Bryne.

– Talentet til Erling er medfødt. Men på veien dit han har kommet nå, er det Bryne og Molde som skal ha den største æren. Det må vi tørre å melde, sier Strande.

– Ikke bedre enn Molde, Salzburg, Dortmund og City til sammen

Alf Ingve Berntsen, tidligere trener for Haaland i Bryne FK, sier det er umulig å rangere klubbene etter fortjeneste.

– Folk forstår at når han er i en klubb fra fylte fem til seksten år, i elleve formgivende år, så er det enormt viktig for hans videre karriere.

BRYNE: Det blei noen mål på vesle Erling Braut Håland også. Foto: Stig Norheim / Privat

Berntsen peker på at spilleren kanskje kunne fått en dårligere utvikling om han ikke hadde gått til Molde og videre til Salzburg.

– Men hvis du tar i antall år, er Bryne viktigst. Jeg har trent han i flere år enn han har vært i de andre klubbene til sammen. Men det betyr ikke at jeg er bedre enn Molde, Salzburg, Dortmund og City til sammen.

– Da dyret våknet

Carl-Erik Torp, NRKs fotballekspert, er sikker: Erling Braut Haaland skal ha det meste av æren.

– Han hadde nok blitt en god fotballspiller uansett hvor han hadde vokst opp. En ekstrem pakke av det mentale og talentet.

Torp mener at klubbene heller burde være glade for at de har fått være med på reisen til Braut.

– Men han kan nok takke Bryne for miljøet der og gleden som ble skapt for fotballen.

Samtidig påpeker han at steget fra junior til senior er der de flest stopper opp.

– Det var i Molde man så konturene av den han er nå. Han tok ekstreme steg fysisk og dunket inn fire mål på Brann Stadion. Da så man virkelig at dyret våknet.

CITY: En enslig Haaland gjør ingen Sommer en tjeneste. Jærbuen setter inn Citys tredje mål mot Bayern München i Champions League den 11. april 2023. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

NRK-eksperten mener også at valgene til spilleren (og faren, tidligere City-spiller Alf Inge Håland) på veien er det kanskje aller mest imponerende.

– Hadde Haaland gått fra MFK til Dortmund hadde det kanskje ikke blitt like bra. Alle stegene på veien har vært perfekte. Sett i etterkant kan jeg ikke se noe han burde ha gjort annerledes, og det er ekstremt sjukt!

– Men han har ikke vunnet så mye ennå da? (Et tysk cupgull og et østerriksk seriegull og cupgull).



– Nei, det kan du si. Men han ligger an til å bli toppscorer i Champions League for andre gang. I en alder av 22 år. Så det er et eventyr.