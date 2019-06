Fått anerkjent miljøsertifikat

Hydro Sunndal er nå ASI-sertifiserte. ASI er en av de mest anerkjente standardene for bærekraftig produksjon og bruk av aluminium. Fabrikkledelsen mener et slikt sertifikat er nødvendig for å konkurrere i fremtiden. – Jeg tror at de som ikke klarer å demonstrere at de er ansvarlige, og har et bærekraftig system, vil tape på sikt, sier Roar Ørsund som er fabrikksjef ved Hydro Aluminium Sunndal.