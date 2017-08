Fastlegeordninga kan rakne

Kommunar over heile landet slit med å få tak i legar, viser ei kartlegging som VG har gjort. Omtrent 1,9 millionar bur i kommunane som seier at dei har utfordringar med å skaffe fastlegar. Tom Willy Christiansen som er kommuneoverlege i Ørskog seier at grensa er nådd. Og at dersom ikkje noko skjer, vil fastlegeordninga rakne i løpet av fem år.