NRK tok kontakt med Helfo (Helsedirektoratets ytre etat) for å høre hvordan tilfeldig trekning av pasienter funker.

Johnny Mathisen, avdelingsdirektør i Helfo saksbehandling og utbetaling, svarer dette i en e-post:

– Det er kommunene som eier fastlegeordningen og som skal sørge for at det er nok fastleger i en kommune. Det er også kommunen som inngår kontrakt med fastlegene om hvor mange innbyggere de skal ha på sine lister. Helfos rolle er at vi administrerer fastlegelistene på vegne av kommunene og utfører de endringer som kommunene gir beskjed om.



Dersom en fastlege slutter eller ønsker å redusere sin pasientliste, er det kommunen som gir beskjed til Helfo om hva som skal skje med fastlegens liste. Kommunen gir beskjed til Helfo om at et bestemt antall pasienter må flyttes over til en annen fastleges liste når en fastlege ønsker å redusere pasientlista.



I samsvar med regelverket for fastlegeordningen, blir det gjort et tilfeldig uttrekk av hvilke pasienter som skal flyttes over til en annen fastlege. Det tilfeldige uttrekket gjøres av datasystemet. Reglene for dette finnes i fastlegeforskriften, som Helse- og omsorgsdepartementet er ansvarlig for. I fastlegeforskriften §35 står det at "reduksjon av listen skal skje ved tilfeldig uttrekk." De innbyggerne som blir flyttet over til en annen fastlegeliste, får automatisk tilsendt et brev hvor det blir fortalt hvilken fastlegeliste de er blitt flyttet til.



Helfo har ikke anledning til å gå inn og plukke ut eller skjerme enkeltpasienter fra en fastleges liste, avslutter Mathisen i Helfo.