Fastlege i Volda i karantene

Fire personar er sett i heimekarantene i Volda. Alle dei fire er testa for koronavirus. To av dei har vore på reise og har fått luftvegssymptom. Prøveresultata for desse var negative, men dei må likevel halde seg i heimekarantene i 14 dagar etter heimkomst. Dette på grunn av retningslinjene til Folkehelseinstituttet, opplyser Volda kommune. I tillegg er to tilsette, som er helsepersonell i Volda kommune, sett i heimekarantene etter reise. Kommunen opplyser at dei ikkje luftvegssymptom, men fordi dei er helsepersonell er dei sett i heimekarantene, jamfør råda til Folkehelseinstituttet. Den eine av desse personane er fastlege i Volda. Denne personen har ikkje vore på arbeid etter heimkomst, opplyser Volda kommune.