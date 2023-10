Fastlege får kritikk

Ein fastlege på Sunnmøre får kritikk for å ha gløymt å følgje opp pasientane sine. Ein av pasientane fekk tilsendt eit gamalt svar på blodprøve og ikkje resultatet frå siste måling.

Statsforvaltaren slår fast at legen har brote lova og hatt for dårlege rutinar for mellom anna journalføring.

Det var kommunen der legen jobba som sende inn klagen. I konklusjonen frå Statsforvaltaren heiter det at legen har vist vilje til å forbetre seg.