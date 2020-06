Fast politipatrulje på Haramsøya

Politiet sender en fast patrulje til Haramsøya hver morgen for å sikre at utbygger kan gjøre arbeidet sitt uten å bli hindret av demonstranter. Det bekrefter politistasjonssjef i Ålesund Oddbjørn Solheim. – Vår erfaring så langt er at utbygger blir hindra i sitt arbeid og da blir politiet tilkalt. Vi vil være litt føre var og ser at det er nødvendig å være til stede, sier han. Hvor lenge politiet skal ha fast bemanning på øya vurderes fra uke til uke.