Farstad slutter

Pål Farstad slutter som reiselivsdirektør i Visit Nordvest 31. mai. Assisterende reiselivsdirektør, Torunn Dyrkorn, tar over. Farstad sier i en pressemelding at han ønsker å satse for fullt på fylkespolitikken, og at det å lede destinasjonsselskapet er en jobb som vanskelig lar seg kombinere med stadig å være på reiser, møter, debatter og annet politisk arbeid rundt i fylket.