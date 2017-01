Farstad Shipping får en måneds utsettelse

Farstad som har 55 skip og 1725 ansatte, har i dag sendt pressemelding der de skriver at de har fått forlenget avtalen med kreditorene om ikke å betale renter og avdrag før 1. mars

Store summer

Egentlig skulle Farstad starte å betjene gjelda fra 1. februar, men har altså fått utvidet den fristen med en måned. Det kan tyde på at det er muligheter til en løsning for rederiet som er under sterkt press, slik de fleste offshorerederiene har vært det siste året.

Farstad jobber på spreng hver dag for å finne en løsning på gjeldsproblemene Foto: Atle Markeng / NRK

Farstad har 1,4 milliarder kroner i obligasjonslån. 400 millioner kroner av det forfaller i februar, men fristen blir altså utsatt noen dager.

Aker er med

Aker-selskapet Ocean Yield leier ut to skip til Farstad og har gitt beskjed om at de går med på å få utsatt betalingen. Etter at det ikke ble noe av avtalen mellom investor Kristian Siem og Farstad om et samarbeid, er det flere som tror at Kjell Inge Røkke kan være interessert i å gå inn i Farstad-rederiet.