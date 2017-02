Farstad ber regjeringen følge med

Venstres stortingsrepresentant Pål Farstad forventer at regjeringen følger nøye med på det som skjer i Rolls Royce. Marinedivisjonen har tilbudt alle ansatte sluttpakker. Han peker på at Rolls Royce er en hjørnesteinsbedrift i mange lokalsamfunn, og mener regjeringen må gjøre sitt ytterste for at selskapet skal ha betydelig drift blant annet på Longva på Nordøyane.