Farlig GHB i Molde

Tre personer ble i natt innlagt på sykehuset i Molde etter overdoser av det narkotiske stoffet GHB. Dag Erling Austvik i Moldepolitiet sier til Romsdals Budstikke at observasjonene av de tre sist natt er nye og at GHB ikke er GHB på den måten at stoffet KAN ha blitt tilsatt noe med vilje. Stoffer er nå sendt til analyse og politiet advarer på det sterkeste mot at det intas.