Farleg last

Fjord1 melder at det blir begrensa kapasitet i rute 54 i dag. I sambandet Edøya-Sandvika gjeld det avgangen klokka 11:45. Årsaka er farleg last, som gjer at ferja berre tar med 12 passasjerar. Det same gjeld i rute 50 Seivika-Tømmervåg, og avgangen fra Seivika klokka 11:00.