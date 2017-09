Farleg berghammar i Geiranger

Det er den lokalkjende Oddvin Westerås som no kjem med eit varsku. Han meiner noko må gjerast før nokon blir skadde av steinsprang.

– Det er ikkje så lett å oppdage skredfaren frå sjølve råsa. Heller ikkje eg hadde tenkt over faren om det ikkje var for at eg såg steinane som låg i råsa, seier Westerås til NRK.

Den rasfarlege berghammaren ligg høgt over ferjekaia i Geiranger. Dette er eit av dei mest populære turområda i bygda. Råsa har vore stengd i nesten tre månader etter at geologar vurderte situasjonen.

– Mange brukar denne stien. Og reiselivsnæringa ønskjer at stien skal kunne brukast. Det er ei fantastisk utsikt over fjorden der oppe. Og i verste fall kan berghammaren rase ned til sentrumsområdet i Geiranger, seier Merete Løvoll Rønneberg i Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv til NRK.

Oddvin Westerås ved den farlege berghammaren i Geiranger. Berghammaren ligg høgt oppe i fjellet over ferjekaia i turistbygda. Foto: Sissel Brunstad / NRK

Området er i dag prega av mykje laus stein. Det var fleire turistar like under berghammaren då sprekkane i fjellet blei oppdaga.

– Då tenkte eg at turistane slett ikkje visste kva dei hadde over seg, seier Oddvin Vesterås.

No er verdsarvstiftinga og kommunen i dialog med Statens vegvesen for å få fjerna den farlege berghammaren.

– Vi skal klare å ordne dette dersom alle partane arbeider saman, seier Merete Løvoll Rønneberg.