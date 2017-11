Farfar dømd

Ein farfar på Sunnmøre er i lagmannsretten dømt til fengsel i fem år for overgrep mot barnebarnet. Straffa er seks månader mindre enn i tingretten. Overgrepa skjedde to gongar medan jenta var under 10 år, eitt overgrep skjedde då ho var under 14 og eitt etter at ho blei 14. Overgrepa skjedde mellom 2004 og 2011.