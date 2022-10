Farevarsel for snø

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for snø for deler av Møre og Romsdal og Trøndelag Frå onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag er det venta 5-10 cm snø over 600-700 m. Det kan vera lokalt vanskelege køyreforhold.

Meteorologisk institutt sender farevarsel for snø mellom anna når det kan kome snø på vegar i sommardekk-sesongen.