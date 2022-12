Fare for torevêr

I tillegg til kraftige snøbyer er det også utrygt for torevêr i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland i morgon. Det melder Meteorologisk institutt. – Torevêr og lyn vinterstid oppstår når kald luft over relativt varmt hav dannar kraftige byer som trekker inn over land, skriv dei.