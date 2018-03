Fare for spreiing

Brannen i ei garasje i Åmdalen i Ørsta kan spreie seg til to nærliggande bygningar. – Brannvesenet har fått kontroll på ei gassflaske inne i garasjen og jobbar no med å sløkke brannen, seier John-Rune Lillebø ved 110-sentralen i Møre og Romsdal. Garasjen står i full fyr og brannvesenet prøver no å få kontroll på brannen før den når andre bygningar.