Fare for skolestreik

Lærere på ungdomstrinnet og i videregående skoler over hele landet tas ut i streik fredag om Unio og KS ikke blir enige i lønnsoppgjøret. Unio og arbeidsgiverorganisasjonen KS møttes onsdag til mekling. Over 7.000 Unio-medlemmer fordelt på 21 steder tas ut i streik. Blant disse er Ålesund. – Vi skal jobbe hardt for å finne en løsning i meklingen, men blir det nødvendig, er Unios medlemmer klare til kamp, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio.