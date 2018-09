Fare for jordskred

NVE varslar no om at det er fare for jordskred også i Møre og Romsdal. Tidlegare denne veka gjekk det ut jordskredvarsel for andre område i Sør-Noreg. Frå og med i dag, laurdag, gjeld dette varselet også Møre og Romsdal. Det er aukande nedbør som er årsaka til jordskredfaren.