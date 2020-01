Fare for jord-, sørpe- og flomskred

NVE har sendt ut gult farevarsel for deler av vestlandet. Det ventes opp mot 60–80 mm nedbør som regn under ca. 800 moh. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø.