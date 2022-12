Fare for is på Nordmøre

Søndag ettermiddag og kveld er det fare for is i ytre strøk av Nordmøre, på grunn av regn som fryser på bakken. Derfor har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel. Vær ekstra oppmerksom for isen kan være vanskelig å se. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Farevarselet om is gjelder fra klokken 15:00 til 23:00.