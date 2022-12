Fare for glatte vegar

I dag er det meldt austleg bris i Møre og Romsdal. I løpet av dagen vil dette auke til liten kuling utsette stader. Elles er det meldt stort sett opphaldsvêr. Frå i ettermiddag kan det bli litt snø og sludd, og det kan også kome regn under 800–1000 meter.

Meteorologisk institutt åtvarar også om at overgangen til mildare vêr i dag kan gi is og glatte vegar fleire stadar. Det er også utrygt for regn som frys på bakken. Det er difor sendt ut eit gult farevarsel.