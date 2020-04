Fare for flom

Snøsmeltingen er i gang og farenivået for flom er høyt flere steder i landet. I følge Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) er farenivået for flom på oransje nivå flere steder i landet. Det gjelder blant annet steder langs Altaelva, Numedalslågen, Rauma og Gudbrandsdalslågen. Det er fare for lokale oversvømmelser og såkalte erosjonsskader i bekker og elver. Snøsmeltingen kan også føre til stengte veier og bruer. Forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, Fremtind, ber folk forberede seg.