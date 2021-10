Fare for flaum og skred

Det er sendt ut gult farevarsel for både flaumfare og jordskredfare for store delar av fylket. Det har vore mykje regn og særleg torsdag er det venta meir nedbør, noko som fører til auka vassføring og fare for flaum. Jordskredfaren er og størst der vassføringa aukar og i bratte skråningar.

Gult er det lågaste farevarselet.