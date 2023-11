Får Voksenopplæringsprisen

Voksenopplæringsprisen for 2023 går til «Filosofisk samtalegruppe for eldre i Kristiansund». Det har Voksenopplæringsforbundet og Møre og Romsdal fylkeskommune bestemt. Formålet med samtalegruppa er å utforske sentrale menneskelege spørsmål og verdiar, og juryen meiner at samtalegruppa oppfyller kriteria for å få prisen. Prisen blir delt ut den 16. november og består av eit diplom og ein sjekk på 10.000 kroner.