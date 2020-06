Får tvungen psykisk helsevern

Ein mann i 30-åra er i Sunnmøre tingrett dømt til tvungen psykisk helsevern. I desember i fjor trua mannen med å knivstikke to politimenn. Retten finn det også bevist at han har kommet med drapstrusler mot nær familie. Mannen har en alvorlig psykisk lidelse og har blitt dømt for vold flere ganger tidligere. Retten mener det er stor risiko for at mannen kommer til å begå nye alvorlige voldsbrudd og av hensyn til samfunnet ble han derfor dømt til psykisk helsevern.