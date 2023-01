Får trolig grønt lys for utbygging

Sannsynligheten er stor for at regjeringa gir lånegaranti til utbygginga av Ålesund sykehus, enten i revidert nasjonalbudsjett nå i vår eller i statsbudsjettet for 2024.

Det sa Hans Inge Myhrvold som representerer Senterpartiet i Stortingets helse- og omsorgskomite under et pressetreff i dag. Også stortingrepresentant Geir Inge Lien (Sp) deltok på møtet.

Ålesund sykehus står øverst på prioriteringslista. Utbygginga har en kostnadsramme på 1,15 milliarder kroner. Av dette har prosjektet en låneramme på 840 millioner kroner.

Viseadministrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Heidi Nilsen, sa under pressetreffet at det er viktig at lånegarantien kommer i revidert nasjonalbudsjett.

Det skapte sterke reaksjoner då lånegarantien ikke kom i statsbudsjettet for 2023.