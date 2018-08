Får toppjobb i Sjøforsvaret

Kommandør Svein Erik Kvalvaag fra Ålesund ble i formiddag innsatt som ny sjef for Sjøforsvarets basar under en seremoni på Haakonsvern i Bergen, skriver Sunnmørsposten. Kvalvaag kommer fra stillingen som assisterende stabssjef for trening og øving ved NATOs maritime hovedkvarter i Northwood i Storbritannia. Fra venstre ser vi avtroppende sjef, kommandør Per Kartvedt, Stabssjef i Sjøforsvarsstaben, Flaggkommandør Øystein K. Wemberg og påtroppende sjef, kommandør Svein Erik Kvalvaag.