Får tilbud om nytt arbeid

Alle de 225 oppsagte i Kleven Maritime Contracting får tilbud om nytt arbeid i Langseth AS. Det sier daglig leder, Leif Magne Langseth, nå i kveld. Alle ansatte fortsetter som normalt på Kleven og Langseth regner også med at de vil få jobbe der videre. Han stoler på at bostyret finner en langsiktig løsning for Kleven. Bostyrer Bjørn Åge Hamre bekrefter at de fremdeles jobber med dette, og at han håper å komme i mål med en løsning i løpet av de nærmeste dagene. Leif Magne Langseth sier til NRK Møre og Romsdal nå i kveld at dette blir en ny milepæl for firmaet som nå får totalt 1000 tilsette som arbeider på ulike prosjekter