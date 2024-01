Får tilbod om sluttpakke

Alle dei tilsette hos Ekornes i Noreg, som er over 62 år, vil få moglegheit til å søke om sluttpakke. Dette fortel konsernsjef Tine Hammernes Leopold til Nyss.

Tilbodet vil gjelde gjennom heile 2024. Konsernsjefen seier til avisa at dei er bekymra for å miste viktig kompetanse, men at det har vore eit ønske frå dei tilsette.

Tidlegare denne månaden kom meldinga om at opp mot 80 tilsette ville bli permitterte som eit resultat av behov for å skalere ned kapasiteten hos møbelbedrifta.