Får tilbod om pendlarpass

Fastbuande får tilbod om pendlarpass på sambandet mellom Eidsdal og Geiranger for sommaren. Dette fordi sambandet er eit av dei mest trafikkerte sambanda i fylke på sommaren. Pendlarpass er administrert av Fjord kommune og gjeld frå og med 1. juni til og med 31. august. Rådgivar for drift i FRAM i Møre og Romsdal fylkeskommune, Thor Arne Aasebø, opplyser at det er eit eige område for dei med pendlarpass på ferjekaia.