Får tilbake pengene

Alle passasjerer på cruiseskipet Viking Sky vil få tilbake

pengene for cruiset etter havariet, opplyser rederiet. Passasjerene vil også få en personlig invitasjon til å reise på et nytt cruise med Viking som kompensasjon og plaster på såret, opplyser Viking-eier Torstein Hagens rådgiver, Jon Mørland, til NTB. I tillegg har selvsagt Viking tatt ansvar for kostnader knyttet til hjemreise og så videre, sier han.