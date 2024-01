Får ta arrest i skip

Fem tidlegare tilsette har vunne fram i saka mot Aas Kystservice AS. Dei fem gjekk til retten på grunn av manglande lønn.

Ifølge dommen var årsaka til den manglande utbetalinga at det var dårleg likviditet i reiarlaget.

Dei fem utanlandske sjøfolka var organisert i Norsk Sjømannsforbund. Dei fremma i november ei stemning med krav om betaling av lønn, i tillegg til at dei kravde arrest i skipet som dei hadde jobba på. Når eit skip blir tatt i arrest, betyr det at papira blir beslaglagt og at skipet kan seljast dersom eigaren ikkje kan innfri krava.

No har Møre og Romsdal tingrett bestemt at reiarlaget må betale totalt rundt 815.500 kroner til dei fem tidlegare tilsette. For å sikre at dei får den lønna dei har krav på har dei også fått løyve til å ta arrest i skipet. I tillegg til dette blei reiarlaget dømd til å betale erstatning for sakskostnadane.