Får støtte til hydrogenanlegg

Flakk-gruppen har fått støtte frå Enova, Forskingsrådet og Innovasjon Norge til å utvikle eit anlegg for bruk av hydrogengass i transport på Hellesylt. Prosjektet heiter Hellesylt Hydrogen Hub, og skal vere ein funksjonell og kommersielt berekraftig verdikjede for hydrogen på Nordvestlandet. Det skal blant anna utviklast ei komplett leveransekjede for grønt hydrogen i verdsarvbygda Geiranger. Til saman er det delt ut 95 millionar kroner til utvikling av utsleppsfri, hydrogenbasert transport-teknologi. Løyvinga er gitt gjennom prosjektet Pilot-E, som har som mål å utvikle miljøvenleg energiteknologi.