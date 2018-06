Får støtte som vitensenter

Fylkeskommunen gir sin støtte til Atlanterhavsparken som regionalt vitensenter, skriver Sunnmørsposten. Det fortalte fylkesordfører Jon Aasen (Ap) på 20-års jubileet til akvariet i dag. – Alt ligger til rette for et sånt senter her, og da nærmere bestemt et marint vitensenter, sa Aasen på jubileet, skriver avisen. Akvariet har ikke sendt inn sin søknad om få status som vitensenter enda.