Får støtte fra miljøorganisasjon

Widerøe ønsker avgiftslette for å fortsette å fly til småflyplassene, og får støtte fra miljøorganisasjonen Zero. – Vi må avgiftsbelegge de lange flyturene, samtidig som vi skjermer kortbanenettet, sier Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver i Zero til Klassekampen. Widerøe vurderer å kutte 4000 flyginger i distriktene, inkludert en tur-retur mellom Ørsta/Volda og Oslo på hverdager.