Får storfint besøk

Andredivisjonslaget Molde, som sto for en cupbombe da de slo ut Toppserielaget Kolbotn i går, får besøk av Norges beste lag for øyeblikket, Rosenborg, i den tredje runden av årets norgesmesterskap for kvinner. AaFK Fortuna, som er serieleder i førstedivisjon, skal også opp mot et toppserielag, de møter LSK Kvinner. Kampene spilles onsdag 26.juni.