Får skyte fleire hjortekalvar

Bondelaget håpar at eit prøveprosjekt skal bidra til å redusere hjortebestanden i fylka Møre og Romsdal og Vestland. Talet på hjort har auka kraftig dei seinare åra, og det skaper store problem for mange bønder, seier fylkesleiar Konrad Kongshaug i Bondelaget. Prosjektet inneber at kommunar som opplever interessekonflikt knytta til stor hjortebestand kan søke om kvotefri skyting av hjortekalv.