Får saken behandlet i retten



En søskenflokk på fem fra Søre Sunnmøre får likevel saken sin behandlet i retten, skriver Sunnmørsposten. Søskenflokken ble utsatt for alvorlig omsorgssvikt da de var små, og har krevd erstatning fra Hareid og Ulstein kommune for å ikke ha grepet inn. Sunnmøre tingrett kom tidligere til at saken var foreldet, men nå har lagmannsretten omgjort avgjørelsen. De fem søsknene har tidligere fått rettferdsvederlag fra staten.