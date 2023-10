Får Returaprisen

Mowi Steinsvik på Sunnmøre får Returaprisen. Prisen blir delt ut til kundar av Retura Gruppen etter kriterium som sorteringsgrad og prioritering av miljøvennlege løysingar.

– Vi gratulerer Mowi Steinsvik med Returaprisen. Dei har ei sorteringsgrad på nærare 72 prosent. Det er heilt eineståande, seier dagleg leiar i Retura Søre Sunnmøre, Øyvind Amdam.

Han peiker på Mowi sine høge målsettingar for miljøarbeid og at dei stadig forbetrar seg som medverkande årsaker til at Steinsvik-bedrifta gjekk til topps i kåringa.