Får refs frå Fylkesmannen

Tingvoll kommune får refs frå Fylkesmannen for mangelfull handtering av sextrakassering mellom pasientar ved ein kommunal institusjon. Kommunen får refs både for manglande internkontroll og krav om journalføring. Det var i september i fjor at Pasientombodet melde saka etter å ha blitt kontakta av pårørande til ein pasient. Saka blir behandla i kommunestyret i dag, skriv Tidens Krav (krev innlogging).