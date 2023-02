Får pris for prosjekt

Kristiansund sykehus og Helse Møre og Romsdal får DOGA-merket for design og arkitektur. Dette får de for en nyutviklet helsetjeneste som gjør at pasienter ved Kristiansund sykehus kan få intravenøs antibiotika hjemme. Hittil skal tjenesten ført til en innsparing av 400 pasientdøgn ved sykehuset i Kristiansund.

Tjenesten ble lansert sommeren 2022. I samråd med behandlende lege kan pasienter som trenger intravenøs antibiotika selv velge om de vil legges inn eller behandles hjemme.

DOGA-merket for design og arkitektur deles ut 16. mars i Oslo. Denne blir gitt til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur til å skape verdi for miljø, samfunn og økonomi.

Helse Møre og Romsdal ser nå på hvordan prosjektet kan utvides til resten av fylket.