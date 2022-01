Får prikkar av kommunen

Momentium Live får prikkar av kommunen etter ein skjenkekontroll på Jugendfest i Ålesund. Dette melder smp.no. Arrangøren får to prikkar for brot på alkoholforskrifta som seier at personar som er openbert påverka av rusmiddel ikkje må få adgang til skjenkestaden.