Får penger til Vikinghus i Hareid

Kultur-, næring- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal vil gi 1,4 millioner kroner til Hjørungavåg Vikingpark. Det skal bygges et 26 meter langt vikinghus på Leira i Hjøungavåg i Hareid. Ei gruppe ildsjeler håper at et langhus skal være på plass om to års tid, skriver Vikebladet/Vestposten.