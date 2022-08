Får penger til ny skole i Kristiansund

Kultur-, næring- og folkehelseutvalget bevilger inntil 420.000 kr til etablering av Kristiansund International School. Skolen skal bidra til å styrke rekrutteringen av arbeidskraft i regionen.

Fungerende utvalgsleder, Henrik Stensønes, sier at Nordmøre mangler arbeidskraft og håper at en internasjonal skole kan bidra til at det blir enklere å rekruttere arbeidskraft og få flere til å flytte dit.

Fylkeskommunen vil vurdere ytterligere støtte på et senere tidspunkt. Målet er at skolen skal åpne til skolestart 2024.