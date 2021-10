Får penger til arbeidsinkludering

Et samarbeidsprosjekt om arbeidsinkludering av innvandrere har fått 11,9 millioner kroner i støtte fra Forskingsrådet. Møre og Romsdal fylkeskommune er en av seks deltakere i prosjektet. Deltakerne skal bidra med økt kunnskap om utfordringer og muligheter for samskaping mellom migranter, arbeidsgivere og støtteprogrammene for å få flere innvandrere i arbeid.