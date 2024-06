Får penger til å sikre bautastein

Riksantikvaren har bevilget en halv million kroner for å sikre en bautastein i Fiksdal i Vestnes. Det skriver Møre og Romsdal fylkeskommune på sine nettsider.

Bautasteinen er knekt i to og blir midlertidig holdt oppe ved hjelp av en kåpe av betong.

NTNU Vitenskapsmuseet laget en tilstandsrapport i 2021 som kokluderte med at bautasteinen måtte sikres straks for å unngå at han falt og ble mer skadet skada.

I et brev til NTNU Vitenskapsmuseet har Riksantikvaren påpekt at det er "viktig å sikre, reparere og gjenreise bautasteinen, ikke minst av hensyn til lokalbefolkningen. Erfaringsmessig betyr denne typen kulturminner mye for folk".