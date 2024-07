Får penger for å få ned køene – erkjenner at de vil vokse

Køene for å få helsehjelp har vokst. Der satte regjeringen av 2 milliarder kroner i et ventetidsløft for å få ned helsekøene. De åpnet også for at sykehusene skal kunne kjøpe flere behandlinger fra private.

Men det er sykehusene selv som bestemmer hvordan de skal bruke pengene. I Møre og Romsdal har helseforetaket nå sagt opp private avtaler. De vil bruke pengene på egen drift, og erkjenner at helsekøene vil gå opp.

– Køene vil dessverre gå opp nå i en periode, sier klinikksjef for psykisk helse, Ståle Hoff i Møre og Romsdal HF.

Han peker på at de har et ansvar for helheten. Situasjonen får Fremskrittspartiet til å steile.

– Lei av snikk snakk

I NRKs Politisk Kvarter møttes Frp og Arbeiderpartiet til debatt torsdag om helsekøene.

På tross av at køene vil vokse, vil ikke regjeringen bestemme at helseforetakene skal bruke private helsetilbydere.

– Det på forhånd å bestemme oss for at vi vet best hvilken metode som fungerer, det er en dårlig idé, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Han gjentar lovnaden til regjeringen: helsekøene skal ned og han understreker at regjeringen kommer til å følge nøye med på hvordan pengepotten på 2 milliarder brukes fremover.

MUNNHUGGERI: Bård Hoksrud (Frp) og Karl Christian Bekeng (Ap) er uenige om hvor mye tvang regjeringen skal bruke overfor helseforetakene for å få ned helsekøene. Hoksrud mener regjeringen bør tvinge helseforetakene til å få hjelp av private helseselskaper. Foto: Hanna Johre

– Hvis vi ser at de ikke oppfyller målene, vil vi også legge tydelige forventninger på at de må gjøre ekstratiltak for å få ned køene, sier Bekeng.

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud mener derimot at regjeringen bør være hardere i klypa.

– Jeg mener det må bli slutt på snikksnakk fra statsråden. Vestre sier han skal ta i bruk alle gode krefter for å få ned køene, sier Hoksrud som også får støtte fra Høyre:

– Dersom helseministeren virkelig mener at de skal få ventetidene ned bør han instruere sykehusene til å bruke av den private kapasiteten som er der, sier Tone Trøen (H) som leder Stortingets helse- og omsorgskomite.

Mener tusenvis av behandlinger blir borte

I Dagsrevyen onsdag kunne NRK fortelle om Linda Tomasgard fra Volda. Hun har akkurat operert korsbåndet på et privatsykehus i Ålesund. Det er et inngrep med et halvt års ventetid i det offentlige. Hun mener bruk av private er positivt i møte med helsekøene.

BETALTE FOR Å OPERERES RASKT: Linda Tomasgard har nettopp fått operert knærne hos Medi 3 istedenfor å vente på seks måneders operasjonskø, ifølge henne. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Det samme mener administrerende direktør Jan-Terje Teige ved privatklinikken Medi3 i Ålesund. Der har de 10.000 psykologbehandlinger og 3.500 operasjoner i året som nå forsvinner. Det skjer som følge av at avtalen med dem nå blir sagt opp.

Teige mener derfor regjeringen burde øremerke midler til kjøp fra private, slik at pengene som skal gå til å få ned helsekøene må brukes på private som hans egen klinikk.

– Da får du en løsning som er etablert og som vi vet virker med rask effekt. Da vil du få konkrete effekter på tidene. Både inneværende år og neste år, sier han.

MISTER OPPDRAG: Administrerende direktør Jan-Terje Teige ved privatklinikken Medi3 i Ålesund. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Vil prioritere å få ned køene for de sykeste

Det offentlige helseforetaket Møre og Romsdal HF mener på sin side at det ikke er så enkelt som Teige skal ha det til, og at helheten må belyses.

Helsevesenet mangler folk. Klinikksjef for psykisk helse, Ståle Hoff, mener avtalene helseforetaket nå sier opp først og fremst har gitt et godt tilbud for pasienter som trenger enkel behandling, på bekostning av sykere pasienter.

– Det vil si at da risikerer vi å bygge opp et tilbud for pasienter med lettere lidelser enn de som kanskje er mest syke, fordi det er begrensninger på tilgang på arbeidskraft, sier Hoff.

Avtalen om psykisk helse ble sagt opp 1 juli. En avtale om andre behandlinger utløper ved nyttår. Samtidig har Helse Møre og Romsdal begynt å rekruttere flere medarbeidere. I februar lyste helseforetaket ut 25 nye stillinger.

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) sier til NRK at helsekøene skal ned, men at den private avtalen i Møre og Romsdal er sagt opp fordi den hadde begrenset effekt på å få ventetidene ned.

