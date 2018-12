Får penger

Artisten Hanne Kolstø fra Sykkylven er en av seks norske artister som i dag har blitt tildelt artiststipendet for 2018. Kolstø får 250 000 kroner i støtte. Artiststipendet ble opprettet i 2017, og skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode.