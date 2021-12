Får pengar til turutstyr

Mental Helse i Kristiansund får ti tusen kroner frå «Statskogmillionen» til innkjøp av turutstyr. Totalt 56 prosjekt for friluftsliv i heile landet får no støtte frå Statskog. Ordninga er ein del av Statskog sitt arbeid for å legge til rette for berekraftig friluftsliv i Noreg. Det skriv selskapet i ei pressemelding